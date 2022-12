Bettenhaus Lüke mit Bildern von „Tömmel“

Der Hobbykünstler Thomas Schmelter stellt ab heute 30 farbenfrohe Werke an der Bahnhofstraße in Schloß Holte-Stukenbrock aus

Schloß Holte-Stukenbrock

Wer in diesen Tagen am Bettenhaus Lüke an der Bahnhofstraße 31 vorbei kommt, dem werden schon beim Blick in die Schaufenster besondere Farbkompositionen auffallen. Es sind die Bilder des Hobbykünstlers Thomas Schmelter. Etwa 30 seiner Werke werden dort jetzt unter dem Titel „Farbenfrohe Malerei“ ausgestellt.

Von Uschi Mickley