Bitte ohne Hundekotbeutel oder Python!

Werther

Nicht erschrecken: Wenn in Werther jemand mit Metallstab und Taschenlampe in den zur Abfuhr bereitgestellten Biotonnen herumwühlt, dann dürfte es sich in aller Regel um Mitarbeiter der Firma Kompotec und der Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen im Kreis Gütersloh (GEG) handeln.

Von Volker Hagemann