BMW schießt über A33-Abfahrt hinaus

Bielefelder Straße in Steinhagen: 18-Jähriger landet in der Böschung

Steinhagen

Spektakulärer Unfall am Mittwochnachmittag an der A33-Abfahrt in Steinhagen: Ein 18-Jähriger landet dabei mit seinem BMW im Hang an der Brücke Bielefelder Straße. Aktuell gibt es in beiden Richtungen auf der Bielefelder Straße lange Staus.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold