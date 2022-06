Böckstiegels Lob und Tadel

Es ist eine außergewöhnliche Schenkung, die die Peter-August-Böckstiegel-Stiftung jetzt erhalten hat: 135 Briefe von Peter August Böckstiegel (1889-1951) an Dr. Heinrich Becker (1881-1972), den Leiter des Städtischen Kunsthauses Bielefeld, kommen jetzt in den Besitz des Böckstiegel-Museums Werther.

Ein Brief von Peter August Böckstiegel aus dem Jahr 1924, daneben die Mappe, in der die Briefe jahrelang aufbewahrt wurden.

Die Briefe sollen in Zukunft für die kunsthistorische Forschung zugänglich gemacht werden. Die Schenkung erfolgte durch eine Enkelin von Heinrich Becker, die Böckstiegel und dem Museum seit Jahrzehnten verbunden ist. Es ist die mit Abstand größte und bedeutendste Schenkung an historischen Dokumenten für das Museum in Werther.

Die Briefe Böckstiegels an Becker von 1920 bis 1951 waren bislang nur in Auszügen bekannt; „sie sind von kunsthistorischem Interesse“, betont David Riedel, künstlerischer Leiter des Museums Peter August Böckstiegel in Werther. In ihnen geht es vor allem um Kunst und seine klare Meinung dazu. Böckstiegel lobt und tadelt, beschreibt Ausstellungseröffnungen in Dresden und Berlin oder seine Begegnungen mit Künstlerkollegen.

Beide Männer haben sich intensiv über das zeitgenössische Kunstgeschehen ausgetauscht. Und der Künstler ist stets bemüht, Becker als Vermittler seines Schaffens anzuspornen, seine Kontakte zu nutzen und gemeinsame Pläne zu schmieden. Die Briefe – rund 600 beschriebene Seiten – sollen wissenschaftlich ausgewertet werden. In Zukunft stehen sie für Forschung und Ausstellungen zur Verfügung.

Heinrich Becker und Peter August Böckstiegel (hinten, von links) mit Böckstiegels Ehefrau Hanna (rechts) und Tochter Sonja (vorne rechts) sowie den drei Kindern von Becker, Lydia, Arnold und Elise (Mitte, von links). Das Foto stammt aus den 1920er Jahren. Foto: Museum Peter August Böckstiegel

Böckstiegel und Becker waren freundschaftlich miteinander verbunden. Der Gymnasiallehrer Becker wurde ab 1910 zu einem der wichtigsten Vermittler der modernen Kunst in Bielefeld. Er nahm früh Kontakt zu den Schülern der Kunsthandwerkerschule auf und organisierte Ausstellungen für Künstler wie Barlach, Kollwitz oder Nolde – und für heimische Künstler. Wiederholt würdigte Becker auch das Schaffen von Böckstiegel und trug eine umfangreiche Sammlung mit Werken des Künstlers zusammen.

Becker wurde ab 1928 erster Leiter des Bielefelder Kunsthauses. 1933 wurde er von den Nationalsozialisten entlassen, konnte nach dem Krieg erneut am Kunsthaus tätig werden und erhielt 1966 den Kulturpreis der Stadt Bielefeld.