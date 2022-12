Die jüngsten Corona-Jahre waren auch für die traditionsreichen Borgholzhausener Silvestersänger verlorene Jahre. In diesem Jahr aber kann die alte Tradition wieder ohne Einschränkungen fortgesetzt werden.

Am Jahresende haben die Borgholzhausener Silvestersänger wieder ihren großen Auftritt

Das aus dem Nachtwächterwesen hervorgegangene Neujahrssingen war in Deutschland seinerzeit wohl weit verbreitet. In Borgholzhausen besteht diese Tradition mit Alleinstellungsmerkmal fort und wird mit Hingabe gepflegt. In der letzten Nacht des Jahres ziehen die Silvestersänger von Haus zu Haus und überbringen mit altem Liedgut die besten Wünsche für das Neue Jahr.