Auto kracht in Borgholzhausen gegen Hauswand

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag (24. Februar) im Borgholzhausener Ortsteil Westbarthausen, bei dem ein Mercedes nach dem Zusammenstoß mit einem Skoda ins Schleudern kam und in eine Hauswand krachte.

Auf der Osnabrücker Straße (K 26) überholte eine 46-jährige Mercedesfahrerin aus Dissen gerade drei Fahrzeuge, als der erste vorausfahrende Fahrer eines Skoda, ein 64-jähriger Mann aus Borgholzhausen, zeitgleich nach links in die Westbarthauser Straße abbiegen wollte. In der Folge krachte der Mercedes in die vordere Kotflügelseite des Skoda. Durch die Wucht der Kollision schleudert der Mercedes rund 100 Meter über beide Fahrspuren, einen Rad- und Gehweg und riss ein Straßenschild aus der Verankerung, ehe er nach rechts in ein Wohnhaus krachte, wo er auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam.