Beim Schützenfest in Westbarthausen feiert auch der Landrat kräftig mit

Borgholzhausen-Westbarthausen

Die Pandemie hat dem vormaligen Königspaar in Westbarthausen-Kleekamp eine extra lange Regentschaft beschert. Doch jetzt hat der kleine Schützenverein einen neuen König mitsamt Thron. Tagelang wurde gefeiert und auch der Landrat des Kreises Gütersloh ließ sich, wie schon so oft, von der besonderen Stimmung in dem kleinen Verein mitreißen.

Von Gabriele Grund