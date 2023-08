Borgholzhausen: Lesung mit Barbara Salesch

Die Juristin und mit fiktiven Gerichtsverhandlungen bekannt gewordene Fernsehdarstellerin Barbara Salesch liest in der Wild Lounge in Borgholzhausen aus ihrem Buch "Ich liebe die Anfänge".

„Ich liebe die Anfänge - von der Lust auf Veränderung“ lautet der Titel ihres bereits 2014 erschienenen Buches, aus dem sie auf gewohnt unterhaltsame Weise einige Passagen vorstellen wird. Als Juristin, Fernsehstar und Künstlerin weiß Barbara Salesch, wie befreiend Neuanfänge sein können. Als die Vorsitzende Richterin am Landgericht Hamburg für eine TV-Sendung vorgeschlagen wird, sagt sie spontan zu. Über zwölf Jahre prägt sie mit der Sendung „Richterin Barbara Salesch“ den Fernsehnachmittag und erhält dafür den Deutschen Fernsehpreis.

Nach 2012 beendet sie zunächst ihre erfolgreiche Fernsehkarriere, nimmt ein Kunststudium auf und widmet sich ganz ihrer Arbeit als Künstlerin. Seit September 2022 wird unter dem Titel „Barbara Salesch – Das Strafgericht“ ein neues Format ausgestrahlt. Mitreißend und überzeugend zeigt Salesch, dass nur Veränderungen uns im Leben weiterbringen und dass es dafür nie zu spät ist, so heißt es in der Pressemitteilung ihres Verlages.

„Wir haben Frau Barbara Salesch bei einer Lesung in der Stadthalle Gütersloh erleben dürfen und waren schon in den ersten Sekunden hin und weg“, berichtet Reiner Beinghaus. Gemeinsam mit seinem Partner Andreas Josephowitz habe er eine Person erlebt, die in ihrer „Eine-Frau-Show“ mit Elan und unbändiger Freude ein wahres Unterhaltungsfeuerwerk entfachen konnte, das wohl jeden Zuhörer in seinen Bann gezogen hat.

Gemütliche Atmosphäre an kleinen Tischen

Wo normalerweise das Ensemble Opus-Arte-Opera mit beliebten Melodien aus Oper und Operette auftritt, findet nun erstmals eine Lesung mit einer überregional bekannten Persönlichkeit statt. „Unsere Gäste werden an kleinen Tischen sitzen und in gemütlicher Atmosphäre bei einem Gläschen Wein einen genussvollen Abend mit Frau Salesch verbringen, die im Anschluss selbstverständlich auch Buchexemplare signieren wird“, kündigt Reiner Beinghaus an.

Barbara Salesch liest aus ihrem Buch "Ich liebe die Anfänge" vor. Foto: www.fischerverlage.de

Aufgrund des großen Publikumsinteresses wurde neben dem 12. August ein weiterer Termin am 13. August in der Wild Lounge auf dem Holzweg 18 in Borgholzhausen vereinbart. Am Samstag beginnt die Lesung um 19.30 Uhr, am Sonntag bereits um 18 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher.

Tickets sind ab sofort erhältlich

Tickets zum Preis von 25 Euro sind ab sofort unter 05425 – 954141, bzw. 0172 – 5125647 oder per Mail bei [email protected] erhältlich. Die Tischvergabe bei bis zu sechs Personen pro Tisch erfolgt in der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen.