Borgholzhausener Einrichtung ist deutschlandweit vorbildlich

Die Art und Weise, wie Menschen im DRK-Haus Ravensberg in Borgholzhausen die letzten Tage und Stunden ihres Lebens verbringen und wie sie dabei umsorgt werden, hat jetzt auch auf nationaler Ebene Anerkennung gefunden. Für sein in Borgholzhausen praktiziertes Konzept ist Haus Ravensberg jetzt der erstmalig verliehene Preis „Hospizkultur und Palliativkompetenz in Einrichtungen der stationären Altenpflege“ verliehen worden.

Als Vertreter des DRK-Hauses Ravensberg nahm dessen Leiter Christoph Langewitz die Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) jetzt auf dem 14. DGP-Kongress in Bremen in Empfang.

Das Haus Ravensberg teilt sich den mit insgesamt 5.000 Euro dotierten Preis mit den beiden zweitplatzierten Einrichtungen: dem Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds Montabaur sowie dem Kompetenzzentrum Bremer Heimstiftung. Beworben hatten sich bundesweit insgesamt 19 Einrichtungen der Palliativpflege.

Stifter-Familie kommt aus Herne

Stifter des Preises ist die Familie Sturm/Schulenburg aus Herne. Im Andenken an den vor zwei Jahren verstorbenen Palliativmediziner Prof. Dr. med. Alexander Sturm stellte sie für einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 25.000 Euro Preisgeld zur Verfügung.

Als Mitglied der Stifterfamilie zählte Sturms Tochter Dr. Anja Schulenburg zu den ersten Gratulanten der nach Bremen gereisten Repräsentanten von DRK-Haus Ravensberg. Neben Christoph Langewitz waren dies Hauswirtschaftsleiterin Elke Broxtermann und die Schmerzmanagement-Fachkraft Monika Riepe. Pflegedienstleiterin Andrea Lehnert hatte kurzfristig auf ihre Teilnahme verzichten müssen.

Neben dem Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro überreichten Jury-Präsidentin Michaela Hach (Wiesbaden) und ihr Kollege Michael Nehls (Berlin) als äußeres Zeichen der Anerkennung eine Urkunde und eine künstlerisch gestaltete Trophäe an das Haus Ravensberg-Team. „Das Haus Ravensberg überzeugt durch den glaubhaften und reflektierten Ausdruck der Haltung zur Versorgung am Lebensende“, heißt es wörtlich in der Jury-Begründung.

Damit "Menschen ihr Leben bis zuletzt dort leben, wo sie es sich wünschen"

Und weiter: „Ein Konzept, das es ermöglicht, dass die Menschen ihr Leben bis zuletzt dort leben, wo sie es sich wünschen.“ Spontanen Beifall spendete das Publikum, als Jury-Präsidentin Hach in ihrer Laudatio die hohe Quote der Haus-Ravensberg-Pflegefachkräfte mit Palliativqualifikation erwähnte. So verfügen sieben von zehn Mitarbeitenden nicht nur über eine entsprechende fachliche Eignung. Sie erhalten in ihrer täglichen Arbeit auch Zeit und Gelegenheit, diese anzuwenden, wie Hach lobend hervorhob.

In seiner Dankesrede bekannte Christoph Langewitz, nach der Mitteilung über den ersten Preis „völlig geflasht“ gewesen zu sein. Erst danach sei ihm bewusst geworden, dass da auch ganz viel Arbeit der letzten Jahre drin gewesen sei. Er und sein Team, so Langewitz, seien stolz und dankbar, dass der Preis an ihr Haus und die Mitarbeitenden gegangen sei. Langewitz: „Wir sind uns aber auch einig darin, dass der Preis zugleich Verpflichtung bedeutet. Verpflichtung, die geleistete Arbeit in den kommenden Jahren fortzusetzen und weiterzuentwickeln.“