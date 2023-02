CDU hat "Borgholzhausen im Blick"

Borgholzhausen

„Wir sind eine junge und einige Partei, die zielorientiert daran arbeitet, Pium in seiner Gesamtheit im Blick zu behalten“, sagt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Arnold Weßling in seinem Jahresbericht bei der Mitgliederversammlung in Haus Hagemeyer Singenstroth. Mit von der Partie sind auch der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Raphael Tigges und der Bundestagsabgeordnete Ralph Brinkhaus, was auf eine enge Verzahnung von Kommunal-, Landes- und Bundespolitik bei den Christdemokraten hinweist.

Von Johannes Gerhards