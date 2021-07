„Gnadenlos in die Zukunft“

„Die Kommunalwahl hat gezeigt, wir sind eine wichtige Partei in Deutschland und wollen natürlich an die Regierung“, sagt der grüne Direktkandidat im Wahlkreis Gütersloh I, Sebastian Stölting. Die Grünen haben den Fachmann für Außen- und Wirtschaftspolitik schon am 8. März als Herausforderer des CDU-Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus nominiert.

Das Morgen fest im Blick streben die Grünen „gnadenlos in Richtung Zukunft“, betont der in Eckardtsheim geborene Strategieberater, der vor zehn Jahren als Konsequenz der Fukushima-Katastrophe den Grünen beigetreten ist. Nach dem Studium von Politik- und Kommunikationswissenschaften und internationalen Beziehungen – unter anderem in Dresden, Amsterdam, Kairo und Washington – hat es ihn zurück in die ostwestfälische Heimat verschlagen. Er will nach eigenen Angaben mithelfen, das „Land wieder auf Vordermann zu bringen“.