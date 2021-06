Jost Kobusch bricht Rekordversuch am Mount Everest ab

Jost Kobusch hat in dieser Woche seinen Rekordversuch im Himalya-Gebirge abgebrochen. Er wollte als erster Mensch alleine im Winter und ohne Sauerstoffflasche den Everest besteigen.

Auf seiner Facebook-Seite schildert der kommunikationsfreudige Jost Kobusch, welche Umstände ihn dazu bewogen haben, die Extremtour auf einer Höhe von 7360 Metern zu beenden und umzukehren. „Dort oben habe ich mich super gefühlt und ein paar Bilder gemacht. Hätte sogar auch weitergehen können, das Wetter schien sich zu halten, aber meine Intuition hat mir gesagt: stopp,“ ist zu lesen. Jost Kobusch berichtet von einer Bänderüberdehnung und Magenproblemen, die seine Sicherheitsreserven schon signifikant minimiert hätten „und immer für Überraschungen sorgen können“.

Abstieg richtige Entscheidung

Er berichtet von Schneefall im Berg und fährt fort: „Die Westschulter ist unter diesen Bedingungen sehr lawinenexponiert und beim Abseilen hat’s mich auch einmal überspült! Zum Glück war ich angeseilt und gesichert, sodass es eher wie einmal kurz im Wildwasser untertauchen war. Das Gefährlichste wäre gewesen mitgerissen zu werden und die ganze Schulter runter zu fliegen.“ Zum Abschluss seines jüngsten Facebook-Posts ist zu lesen: „Gestern Nacht (vom 25. auf den 26.) hat es dann ordentlich weiter geschneit und die Bedingungen haben sich nochmals verschärft – es war also die richtige Entscheidung abzusteigen!“ Von Besuchern der Facebook-Seite wird sehr viel Anerkennung, Respekt und Lob für eine große Leistung gezollt.

Im heimischen „Basislager“ in Borgholzhausen verfolgt Vater Falk Kobusch wie auch die übrige Familie die Wege von Jost am Monut Everest mittels moderner Technik wie GPS-Tracking. Einen von ständiger Sorge ergriffenen Vater darf man sich dabei nicht vorstellen. „Wenn der Junge jetzt noch im Hotel Mama leben würde, keine Visionen und Ziele hätte, dann müsste ich mir als Vater größere Sorgen machen“, zeigt der 55-jährige Tischler aus Borgholzhausen viel Respekt vor den Leistungen und vor allem vor der Einstellung seines Sohnes zu Herausforderungen und Risiken. Vor allem eine Aussage von Jost hat Vater Falk imponiert: „Vater, warum soll ich etwas machen, von dem ich von vorneherein weiß, dass ich es schaffe?“

Was Vater Falk an Sohn Jost imponiert

Zurück zu den Sorgen: Die habe er sich nur einmal während der Everest-Tour gemacht, als über längere Zeit über den GPS-Tracker keine Bewegung von Jost festzustellen war. Andererseits hat der Vater schon bei anderen Touren seines Sohnes solche Momente erlebt, und am Ende waren es Einflüsse der Natur (Erdbeben) auf die Technik (Satelliten) die alles erklärten. „Jost verlässt sich zurecht viel lieber auf sein eigenes Körpergefühl als auf die unsichere Gewissheit zum Beispiel eine Sauerstoffflasche dabei zu haben“, erzählt der Vater. Jost versuche stets seine Risiken zu minimieren. „Mein Junge denkt schon heute an die Rente und will diese auch erreichen.“

Vater Falk und Tochter Sarah waren vor einigen Wochen mit Jost in dem Hochgebirge, um auf 5500 Metern die notwendige Akklimatisierung einzuleiten. Hier hat der Vater viele Eindrücke mitgenommen, die die Schilderungen seines Sohnes für ihn noch nachvollziehbarer machen. Dass Jost jetzt abgebrochen hat, findet der Vater gut: „Schließlich hat er sein Ziel erreicht. Er kommt mit allem wieder, was er vorher hatte. Zehn Finger und zehn Zehen.“ Bis spätestens zum 13. März wird er wieder zurück in Borgholzhausen erwartet.