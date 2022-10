Westfalia zieht Anfang 2023 in den Neubau im Interkommunalen Gewerbegebiet Borgholzhausen/Versmold

Borgholzhausen

Verschärften Preis- und Lieferbedingungen zum Trotz ist die Westfalia-Gruppe auf der Zielgeraden zu ihrem neuen Firmensitz Am Teuto 1 im Interkommunalen Gewerbegebiet Borgholzhausen-Versmold (IBV). Der Umzug aus der Industriestraße 11 in Borgholzhausen direkt an die A33 ist für das erste Quartal 2023 geplant.

Von Klaus Münstermann