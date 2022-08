Das Piumer Bauerntheater feiert umjubelte Premiere auf der Freilichtbühne im Bönker‘schen Steinbruch in Borgholzhausen

Borgholzhausen

Was für eine Premiere! Nach jahrelanger Corona-Pause war der erste Auftritt des Piumer Bauerntheaters vor vollem Haus im Bönker'schen Steinbruch in Borgholzhausen ein toller Erfolg. So macht volkstümliches Theater richtig Spaß.

Von Johannes Gerhards