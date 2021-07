Mehr Aufklärung für Impfung nötig

Über Hintergründe der Corona-Impfungen sollte seitens der Regierungen offensiver aufgeklärt werden. Diese Meinung vertritt Dennis Schwoch, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes. „Statt immer nur Produktwerbung zu senden, wäre es sinnvoll, wenn die Bevölkerung zum Beispiel in Fernsehspots über die Einzelheiten der Corona-Impfungen gut informiert würde“, sagte Schwoch im Gespräch mit dem WB.

Denn als Trägervertreter des DRK Alten- und Pflegeheims Haus Ravensberg in Borgholzhausen hat Dennis Schwoch in diesen Tagen feststellen müssen, dass ein unerwartet großer Anteil der Mitarbeiter in der Pflegeeinrichtung sich am vergangenen Wochenende zunächst nicht gegen das Corona-Virus hat impfen lassen. Wie Schwoch mitteilte, sind etwa 30 der 110 Mitarbeiter nicht geimpft worden. Ein Teil von diesen Mitarbeiterinnen litten aktuell unter Erkältungen, weshalb eine Aufschiebung Sinn mache. Andere jedoch hätten sich grundsätzlich skeptisch gezeigt, berichtet Schwoch. Das DRK wolle bei diesen nochmals mit Informationen einwirken. Grundsätzlich glaubt der Geschäftsführer, dass man noch zu einer Corona-Impfpflicht bei Mitarbeitern in Alteneinrichtungen kommen werde. „Eine Kindergärtnerin kann ja auch beschließen, sich nicht gegen Masern impfen lassen zu wollen. Doch dann kann sie eben nicht als Kindergärtnerin arbeiten“, zieht Schwoch eine Vergleich.

Insgesamt sind im DRK Haus Ravensberg Schwoch zufolge aktuell acht Bewohner in einem Wohnbereich sowie zwei Mitarbeiter mit dem Covid-19-Virus infiziert. Das positive Ergebnis eines weiteren Schnelltest bei einer Bewohnerin werde noch überprüft. In den vergangenen Tagen hatte es laut Schwoch in Borgholzhausen einige Verwirrung gegeben, als 17 Ergebnisse von Corona-Tests eines vom Gesundheitsamt beauftragten Labors über Tage nicht auftauchten, dann dieses Labor fünf positive Tests verkündet und diese Ergebnisse schließlich wieder zurückgenommen habe.

Weil das DRK massiv weiter testete und dazu den engen Draht zu einem Labor in Minden nutzte, konnte Schwoch zufolge das Gesundheitsamt überzeugt werden, dass trotz des Virus in der Einrichtung die Impfung über die Bühne gehen konnte. Weil das Virus im Haus eng lokalisiert werden konnte, gaben die beteiligten Ärzte grünes Licht.