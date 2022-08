Musikalischer Wunsch nach Frieden auf Erden

Etwas Besseres kann man in diesen Zeiten nicht finden«, sagt Chorleiter Andreas Schnell zur musikalischen Auswahl des diesjährigen Sommerkonzertes in der evangelischen Kirche von Borgholzhausen. Der Wunsch nach Frieden lasse die Menschen hilf- und machtlos zurück, dabei sei Gottes Friede höher anzusiedeln als unsere Sinne und Vernunft.

Erstmals seit zwei Jahren präsentiert sich der personell deutlich reduzierte Chor der Piumer Kantorei wieder in der Öffentlichkeit. An Qualität hat er nicht eingebüßt, das beweisen die anspruchsvollen Werke im Programm. Dank eines guten Orchesters und zweier starker Solistinnen geht der ambitionierte Plan auf, die Zuhörer bedanken sich am Ende mit wertschätzendem Applaus.