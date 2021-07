Nicht berauschend, sondern gesund

Ganz bewusst sammeln sie und ihr Mann Kai nach und nach die nötigen Erfahrungen und vertreiben ihre Produkte vor allem im regionalen Handel.

So sind diese in Werther im Dorfladen Häger, beim Apfelgarten Linhorst, im Bauerngarten an der Ravensberger Straße und in acht weiteren ausgesuchten Partnergeschäften zwischen Bielefeld, Herford und Melle erhältlich. „Wir selbst haben keinen Hofladen und auch keinen Online-Shop“, betont Kathi Ellermann. Bei ihrem Kleingewerbe kommt die Qualität ganz klar vor Quantität. Gepresst wird das Öl nur nach Bedarf, damit es seine wertvollen Inhaltsstoffe behalten kann. Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ist es dennoch zur äußerlichen Körperpflege oder im Falle des Leinöls auch für Holzkonservierung weiterhin nutzbar.

Fast in Vergessenheit geraten – oder gar in Verruf

Mit Lein und Hanf bedient sich Zinnia alter Kulturpflanzen, die in Vergessenheit oder gar in Verruf geraten sind. Kai Ellermann, der den landwirtschaftlichen Betrieb mit 100 Hektar Ackerfläche (vor allem für Zuckerrüben, Weizen, Gerste und Mais) und zehn Hektar Wiesen vor neun Jahren von seinem Vater übernommen hat, sieht sich dabei im weitesten Sinne auch in der Tradition des Leinanbaus. Ehefrau Kathi dagegen hat bereits in ihrer Schulzeit Referate über Hanf gehalten und ist nach wie vor von der vielseitigen Pflanze fasziniert, die in bestimmten Kreisen auch als Marihuana bekannt ist und juristisch zu den illegalen Betäubungsmitteln zählt.

„Die erste Jeans war aus Hanf“, kontert Kai Ellermann, durch die in Mode gekommenen Chemiefasern wurden natürliche Stoffe allerdings aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt. Erst langsam setzt ein Umdenken ein. Nachdem vor etwa 15 Jahren das vom inzwischen verstorbenen Karl-Erich Oldemeyer und dem Versmolder Joachim Klack initiierte Hanf-Projekt in Werther zunächst gescheitert ist, kommt die historische Nutzpflanze langsam wieder in Mode. So wurde beispielsweise aus dem Maislabyrinth auf dem Erlebnishof „Bauer Bernd“ bereits ein Hanflabyrinth.

Der Zoll überprüft die Felder

„Die hier verwendeten Hanfsorten haben einen THC-Gehalt von weniger als 0,2 Prozent“, stellt Kathi Ellermann klar. Eine berauschende Wirkung gehe davon bei bestem Willen und höchsten Dosen also nicht aus, auch wenn immer mal wieder Autos an den Feldern halten und im Schutze der Dunkelheit Pflanzen „abgeerntet“ werden. Zudem überprüfe der Zoll die Felder regelmäßig während der Blütezeit – als Voraussetzung für den genehmigungspflichtigen Anbau.

Ihr geht es in erster Linie um die Samen; für die Vermarktung der Fasern, aus denen unter anderem Dämmstoffe, Kleidung oder Autoinnenteile hergestellt werden können, fehle derzeit noch die passende Infrastruktur. Rund 700 Liter Hanf- und Leinöl kommen im Laufe eines Jahres zusammen, auch die Samen werden mittlerweile angeboten. Kaltgepresstes, ungefiltertes Hanföl besticht durch sein ausgewogenes Verhältnis von Omega-3-/Omega-6-Fettsäuren und gilt wegen seiner zahlreichen weiteren Inhaltsstoffe als das gesündeste Speiseöl schlechthin.

Auch das etwas bittere Leinöl ist ungefiltert und wird ohne Zusätze frisch geliefert. Dadurch bewahrt es sein unverwechselbares, sehr mildes Aroma und steht hoch im Kurs für die gesunde Ernährung. Eine Erhitzung ist kontraproduktiv, weil sich dann schädliche Transfette bilden.

„Lein blüht nur einen Tag“, sagt Kathi Ellermann, als gelernte Gärtnerin gehe ihr jedes Mal das Herz auf, wenn sie die blauen oder weißen Blüten betrachtet, aus denen sich weiße oder braune Leinsamen entwickeln. Im Sommer stellt sie ein Transparent ins faszinierende Blütenmeer, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und Vorfreude auf das kommende Produkt zu wecken.

Nicht zu lange warten

Nach dem Prinzip „Learning by doing“ hatten der gelernte Energieanlagen-Elektroniker und die Bonsai-Baumschulen-Gärtnerin durchaus mit Rückschlägen zu kämpfen. „Bei der ersten Ernte wickelten sich die vier bis fünf Metern hohen Pflanzen im Mähdrescher auf“, berichtet Kai Ellermann. Inzwischen greift er auf kleinere Sorten zurück, schneidet nur das obere Segment ab und verzichtet weitgehend auf eine in seinen Augen überflüssige Düngung. Auch der Zeitpunkt der Samenernte ist entscheidend für die weitere Verarbeitung mit der so genannten Schneckenpresse. „Wartet man zu lange, beginnen die Samen noch auf dem Halm zu keimen“, so Ellermanns Erfahrungen.

Weitere Informationen zu den bereits von Hildegard von Bingen (1098–1179) empfohlenen Hanf- und Lein-Produkten, deren Herstellung und Abfüllung finden sich auf der Internetseite www.zinnia-öl.de.