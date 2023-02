Im ersten Anlauf ist es in Borgholzhausen zu keinem Beschluss über die von Bürgermeistern vorgelegte Resolution gekommen, die sich kritisch mit der geplanten Fusion der Kreissparkasse Halle mit der Kreissparkasse Wiedenbrück auseinandersetzt.

Als erste der vier betroffenen Kommunen wollte sich Borgholzhausen im Konflikt um die Fusion der Kreissparkassen Halle und Wiedenbrück klar positionieren. Dem Haupt- und Finanzausschuss lag eine Resolution der Bürgermeister aus Halle, Steinhagen, Werther und Borgholzhausen vor, in der sich diese gegen die geplante Fusion aussprechen und darüber hinaus fordern, die Trägerschaft vom Kreis Gütersloh an einen Zweckverband zu übertragen, in dem alle Kommunen Mitspracherecht haben.