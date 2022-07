Bei einem tragischen Unglück auf einem Erlebnisbauernhof in Borgholzhausen ist am Donnerstagmittag ein zwölfjähriger Junge ums Leben gekommen. Er war offenbar unter den Reifen eines Traktors geraten.

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren über Stunden im Großeinsatz.

Es sollte ein erlebnisreicher Tag bei schönem Wetter sein. Kinder toben und lachen, Eltern und Betreuer machen es sich auf dem Hof gemütlich und schauen den Kleinen beim Spielen zu. Plötzlich lässt ein tragisches Unglück das Kinderlachen verstummen – und überschattet den Tag bei „Bauer Bernd“ an der Bielefelder Straße. Regungslos liegt ein Junge (12) auf dem Boden, offenbar von einem Traktor erfasst. Am Steuer des Traktors mit Anhänger saß ein 46 Jahre alter Angestellter des Erlebnisbauernhofs.

Sofort werden gegen 11.40 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, Notärzte und Sanitäter kämpfen um das Leben des Jungen. Doch vergebens. Noch vor Ort stellen die Retter den Tod des 12-Jährigen fest. Die Eltern aus Borgholzhausen erleiden einen schweren Schock.

Polizisten sperren den Tatort ab. Die 200 Gäste, die meisten davon Kinder aus der Region, werden auf einen anderen Teil des Hofes gebracht. Mehrere Notfallseelsorger sind für sie da. Und auch für die Rettungskräfte hat das Team der psychosozialen Unterstützung ein offenes Ohr.

Polizeisprecher Mark Kohnert sagt, die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall seien noch ganz am Anfang. „Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der Junge aus Borgholzhausen von einem Traktor mit Anhänger erfasst. Warum, ist noch unklar. Wir haben mit zahlreichen Kräften, darunter ein speziell geschultes Unfallteam der Bielefelder Polizei die Ermittlungen aufgenommen.“

Das Gelände des Erlebnishofes mit Maislabyrinth und ähnlichen Attraktionen an der Bielefelder Straße in Borgholzhausen ist bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt. Gokarts, Hüpfburgen und Spielgeräte locken an sonnigen Tagen viele Besucher an. Besonders beliebt sind die Ferienfreizeiten.

Inhaber Bernd Grewe sagt: „Wir sind alle sehr geschockt und fassungslos.“ Der tödlich verunglückte Junge war offenbar seit vielen Jahren auf dem Hof.

Bis in die Nachmittagsstunden werden die Kinder von ihren Eltern abgeholt oder mit Bussen nach Hause gebracht. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen der Unglücksstelle dauern bis in die Abendstunden. Am Tag des Unglücks sind nur Tagesgäste auf dem Hof, die Ferienspiele liegen bereits zurück.

Stürzte der Junge vom „Fliegenden Teppich“?

Die meist jüngeren Gäste im Schulalter zieht es seit Jahren aus vielen Teilen OWLs und dem angrenzenden Niedersachsen nach Borgholzhausen. Hauptattraktion bei „Bauer Bernd“ ist das „Ackersurfen“ auf dem „Fliegenden Teppich“. Dabei zieht ein Traktor eine Matte über einen Parcours hinter sich her. Der „Fliegende Teppich“ ist mehrmals am Tag im Einsatz. „Jeder, ob groß oder klein, kann mitfahren“, heißt es auf der Internetseite. Ob der 12-jährige Junge dabei möglicherweise heruntergestürzt und von einem weiteren Trecker erfasst wurde, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, sagt Polizeisprecher Kohnert.

Erlebnishof soll Freitag wieder öffnen

Andre Huchtmann von der Feuerwehr Borgholzhausen nennt den Einsatz belastend. „Wir haben die Sanitäter bei unserem Eintreffen mit der Reanimation unterstützt. Zugleich haben wir einen Sichtschutz aufgebaut und Kinder und Angehörige betreut“, berichtet er. Und ergänzt: „Es herrschten an diesem Ferientag viel Trubel und Chaos, die Stimmung war sehr aufgeregt. Unsere Notfallseelsorger brachten Ruhe in den Einsatz und auch wir müssen diesen tragischen Einsatz am Abend nachbesprechen.“

Der Erlebnishof soll trotz des Unglücks bereits diesen Freitag wieder normal öffnen. Bernd Grewe: „Die Angehörigen des Jungen haben uns darin bestärkt, morgen weiterzumachen.“