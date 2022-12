Wo vor fast 300 Jahren Lebkuchen in der Region ihren Ursprung hatten

Dissen/Borgholzhausen

Die Weihnachtszeit ohne Lebkuchen - das ist wie Heiligabend ohne Lichterbaum, wie der Weihnachtsmann ohne Bart. In kaum einer Familie hierzulande fehlt die Leckerei, kein Advents- oder Weihnachtsmarkt kommt ohne sie aus. Vielen Menschen jedoch in unserer Region ist nicht bekannt, dass Lebkuchen und dessen Herstellung schon vor mehr als 250 Jahren in Dissen ihre Heimat hatten.

Von Achim Köpp