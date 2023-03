Wettstreit der Dichter in Borgholzhausen

An der PAB-Gesamtschule laufen die Vorbereitungen für den Poetry Slam am 24. März

Borgholzhausen

„Respec to the poets“ heißt die Grundregel, mit Applaus zum Warmwerden beginnt der Workshop für Nachwuchsdichter an der PAB-Gesamtschule in Borgholzhausen. Zur Vorbereitung schult Poeten-Coach Marc-Oliver Schuster die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen im freien Vortrag selbstverfasster Texte. Später entscheidet sich, wer sich bei der öffentlichen Veranstaltung am 24. März dem Auditorium stellen wird.

Von Johannes Gerhards