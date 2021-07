Zerstörte Wartehäuschen: Städte setzen Belohnung aus

Borgholzhausen/We...

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag in Werther, Borgholzhausen und Melle mindestens 15 Buswartehäuschen schwer beschädigt und damit einen Sachschaden im deutlichen fünfstelligen Bereich angerichtet hatten, haben die drei betroffenen Kommunen eine Belohnung in Höhe von zusammen 2500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zu dem Täter führen.

wn