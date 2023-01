Zwei Leichtverletzte und 8.000 Euro Schaden

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall, weil ein 82-jähriger Mann mit seinem blauen Ford aus der Straße Am Ravensberg kommend, auf die Straße An der Bundesstraße (ehemals B68) fuhr, um vermutlich nach links Richtung Halle abzubiegen. Zur gleichen Zeit war ein Pkw-Fahrer (41) mit einem Saab auf der Straße An der Bundesstraße von Halle in Richtung Borgholzhausener Bahnhof unterwegs.

