Borgholzhausener Landwirt gewinnt Fotowettbewerb

»Gemeinsam den Weg in die Zukunft gehen«, so lautet der Titel des Siegerfotos von Claudius Niedermeyer aus Borgholzhausen

Claudius Niedermeyer aus Borgholzhausen gewinnt Jahrgangswettbewerb „Bildkommunikation“ der Fachschule für Agrarwirtschaft Herford. „Sobald ich mit dem Schlepper den Hof verlasse, beginne ich mit Öffentlichkeitsarbeit“, sagt Nicole Rehbaum vom Junglandwirte-Forum am Rande der Preisverleihung. Der Fotowettbewerb ist laut Schulleiter Thomas Rieger seit Jahren fester Bestandteil des Unterrichts an der Fachschule für Agrarwirtschaft in Herford. Zur Feierstunde auf Hof Niedermeyer ist auch Antonius Tillmann als Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Bezirksverbandes Ostwestfalen-Lippe erschienen.

Er saß in der fünfköpfigen Jury, die angesichts der hohen Qualität der eingereichten Beiträge am liebsten noch mehr Preise vergeben hätte. Das Besondere am Fotowettbewerb ist seiner Ansicht nach der Perspektivwechsel, in dessen Verlauf die jungen Landwirte versuchen, die Sicht der Verbraucher einzunehmen. Dahinter stehe die Frage: „Wie müssen wir produzieren, damit wir akzeptiert werden?“ Angesichts der Alternativen, die zu einem Rückgang beim Konsum von Schweinefleisch und Kuhmilch geführt haben, komme es mehr denn je auf Akzeptanz und Zustimmung an, um am Markt Erfolg zu haben, betont Antonius Tillmann.

Alle Preisträger haben sich auf diesem Bild in Szene gesetzt. Von links Pascal Altrogge, Steffen Relard, Janek Schormann-Diekmann, Michel Risse, Jonas Witte, Claudius Niedermeyer, Lea Thielking, Kilian Schnitger, Luisa Hagemeyer, Thomas Rieger (Schulleiter), Antonius Tillmann (Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Bezirksverbandes OWL) und Lehrerin Johanna Obermowe Foto: Johannes Gerhards

Aus allen Bildern spricht der Wunsch, ins Gespräch zu kommen und ein positives Bild der Landwirtschaft zu entwerfen. Etwas verwundert über seinen ersten Platz sei er schon gewesen, gibt der 22-jährige Claudius Niedermeyer zu. Auf dem Siegerfoto dokumentiert er einen Einblick in seine tägliche Arbeit. Die „Kühe in Mutterurlaub“ werden über die Straße zur Weide geführt. Claudius geht voran, die Tiere folgen ihm, im Hintergrund ist der Senior zu sehen, so interpretiert Antonius Tillmann das Siegerbild mit dem Titel „Gemeinsam den Weg in die Zukunft gehen“.

„Hier wird konventionelle Haltung optimal präsentiert“

Der zweite und dritte Platz wurde zweimal vergeben. Steffen Relard aus Delbrück und Pascal Altrogge aus Dörentrup stellen das Thema Schwein in den Mittelpunkt. „Hier wird konventionelle Haltung optimal präsentiert“, lobt Tillmann und erkennt Freude und Glück darüber, mit Tieren arbeiten zu dürfen. Das Gleiche gelte für die beiden Drittplatzierten. Jonas Witte aus Herzebrock-Clarholz ist mit kleinen Gänsen zu sehen. Der Delbrücker Janek Schormann-Diekmann steht mit Schaf und Lamm auf der Weide und erinnert Tillmann an die berühmte aber nicht ganz zutreffende Redewendung „Bienen und Schafe bringen Geld im Schlafe“.

Sonderpreise gehen an Luisa Hagemeyer aus Rödinghausen, Michel Risse aus Oelde, Kilian Schnitger aus Dörentrup und Lea Thielking aus Hille. Die Botschaft der Bilder ist laut Antonius Tillmann eindeutig: „Diese jungen Landwirtinnen und Landwirte lieben ihren Beruf“. Das Arbeiten und Leben in der Landwirtschaft, mit den Tieren und der Natur sei eben etwas Großartiges.

Die Freude am Beruf im Foto ausdrücken

Die Studierenden der Fachschule für Agrarwirtschaft in Herford waren im Fach Kommunikation aufgerufen, ihren Beruf und die damit verbundene Freude im Foto auszudrücken. Die begleitenden Lehrkräfte Johanna Obermowe und Thomas Rieger unterstützten sie bei technischen Fragen wie Fotoaufbau und Bildgestaltung. „In der Summe der Siegerfotos wird die Vielseitigkeit des Berufes sichtbar“, betont Schuleiter Thomas Rieger.

Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband wird die Bilder vielfältig nutzen und in digitalen Medien, auf Großplakaten und bei Bus-Werbung verwenden.