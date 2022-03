Boßeln rund ums Dorf

Heimatverein Brockhagen erfreut sich an ostfriesischem Mannschaftssport

Schieben nicht die ruhige, sondern die rote Kugel: Die Mitglieder des Heimatvereins Brockhagen pflegen das ostfriesische Boßel auch in Ostwestfalen.

Es ist ein traditionsreicher Sport, bei dem man versucht eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine zuvor festgelegte Strecke zu werfen: Das sogenannte Boßeln erfreut sich vor allem im norddeutschen Raum und an den Küsten großer Beliebtheit. Seit nunmehr 30 Jahren wird der gesellige Sport aber auch schon in OWL oder genauer gesagt in Brockhagen ausgeübt.