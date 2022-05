Bowle, Kuchen und Friedenstauben

Nach einer langen Zeit der Museumsschließung eröffnet das Haller Museum am Kirchplatz am 31. Mai mit einer besonderen Aktion an einem besonderen Tag.

Museumsleiterin Ursula Blaschke ist der 31. Mai stets ein besonderer Tag im Jahr. Denn an diesem Tag wurde das Haller Museum für Kindheits- und Jugendwerke bedeutender Künstler eröffnet, heute vor genau 36 Jahren im Jahr 1986. Dass am heutigen Dienstag ab 15 Uhr im und am Museum auf dem Kirchplatz eine besondere Wiedereröffnungsfeier stattfindet, hat mit den letzten zweieinhalb Jahren zu tun. Denn die Einschränkungen während der -Pandemie haben für das Museum eine Durststrecke mit überwiegender Schließung bedeutet. „Maximal sechs Besucher, und die auch noch auf Abstand, durchs Museum zu führen, hat in der Praxis einfach nicht funktioniert“, berichtet Ursula Blaschke.

Um so mehr freut sie sich mit ihrem Team auf viele Gäste am heutigen Dienstag, bei dem es nicht nur wegen vieler Kuchen und Maibowle besonders zugehen wird. Aus leider gegebenem Anlass, gemeint ist der Krieg in der Ukraine, werden Friedenstauben von Pablo Picasso eine Rolle spielen. Und wie immer werden Kunstfreunde interessante Hintergründe erfahren. Museumsmitarbeiter und Botanikexperte Adolph Eickhorst wird über die Akalei-Blume berichten, die in manchen Darstellungen selbst wie eine stilisierte Friedenstaube daherkommt. Und wenn man dann noch erfährt, dass schon Albrecht Dürer diese Pflanze zu Kunst gemacht hat, werden spannende Verknüpfungen offenbar. Wer am Dienstag keine Zeit hat, ist auch am Pfingstsonntag zwischen 14 und 17 Uhr im Museum willkommen.