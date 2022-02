Brautpaare mögen das Zahlenspiel

Das kalendarische Palindrom 22.02.2022 - also vorwärts und rückwärts gleich zu lesen - übte auch in Steinhagen einen großen Reiz auf heiratswillige Paare aus. Vor allem auf die, die auch schon an markanten Daten zusammengekommen sind. Drei von ihnen ließen sich auch als "Brautpaare der Woche" ablichten.

Zahlreiche Eheschließungen am 22.02.2022 in Steinhagen

Am 22.02.2014 sind sie ein Paar geworden, am 21.02.2020 kam der Heiratsantrag – da liegt das Hochzeitsdatum 22.02.2022 fast auf der Hand. Vor Standesbeamtin Martina Hartsieker gaben sich Meltem-Zeynep Öncel (27) und Gökhan Ertürk (32) das Ja-Wort. Kennen gelernt haben sich die Studentin der Wirtschaftswissenschaften und der Lehramtsstudent (Mathe und Sport) Anfang 2014 in einem Bielefelder Restaurant, wo die Braut kellnerte. Flitterwochen sind auch geplant, auch wenn das Reiseziel noch nicht genau feststeht: In jedem Fall soll es eine Traumreise werden, vielleicht auf den Malediven oder Seychellen.