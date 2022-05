Brexit sei Dank: Erstmals deutscher Rasen beim Tennisturnier in Halle

Wenn Alexander Zverev Mitte Juni bei den 29. Terra Wortmann Open in Halle aufschlägt, hat er nicht nur deutschen Boden, sondern auch deutschen Rasen unter den Füßen. Zum ersten Mal in der Turniergeschichte kommt das Grün nicht von der Insel.

29. Terra Wortmann Open: Greenkeeper fahren mit Gabelstapler 400 große Platten in die Eventarena

Derzeit werden die insgesamt 400 großen Rasenplatten per Gabelstapler in die ostwestfälische Eventarena transportiert. Mit der Einbringung des Centre-Court-Grüns in die OWL-Arena trifft das Greenkeeper-Team mit Jan Rzeha, Phil Thorn und David Hayden die finalen Vorbereitungen für das Turnier, dessen Sieger zwischen dem 11. und 19. Juni ausgespielt wird.

Erstmals in der fast 30-jährigen Turniergeschichte ist der Rasen dabei auf deutschem Boden ausgesät worden: „Durch den Brexit konnten wir das Material nicht aus Großbritannien importieren, somit setzen erstmals auf einen Untergrund aus der Heimat“, sagt Jan Rzeha.

Jede der 800 Kilogramm schweren Platten wird exakt so angeordnet, wie sie auf dem Außengelände gelegen haben. Die oberste Rasenschicht muss bis zu einer Tiefe von einem Zentimeter aushärten und die Feuchtigkeit minimiert werden, um den Stars den perfekten Untergrund zu bieten. Hierzu wird eine eigens entwickelte Rasenbelüftung mit 2400 parallel zum Spielfeldrand unter der Bande angebrachten Düsen genutzt. „Wir verwenden außerdem eine spezielle Rasenmischung, deren Saat sich durch eine besonders hohe Belastbarkeit auszeichnet. Damit verhindern wir, dass bei den durch Spiel- und Trainingsbetrieb strapazierten Plätzen Verschleißerscheinungen auftreten“, sagt Rzeha.

„Um sich bestmöglich auf den Umstieg von Asche auf Rasen einstellen zu könne, reisen die Profis oftmals früh nach den French Open zu uns an", erklärt Turnierdirektor Ralf Weber. "Für diese Umstellung wollen wir ihnen ideale Trainingsbedingungen bieten.“

Am 8. Juni startet der Trainingsbetrieb, die Qualifikation für das Hauptfeld beginnt drei Tage später am Samstag, 11. Juni.

