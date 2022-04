Brinkhaus: "Es gibt keine Wechselstimmung in NRW"

Rheda-Wiedenbrück

Die CDU in Ostwestfalen-Lippe hat sich auf die heiße Wahlkampfphase vor der Landtagswahl am 15. Mai eingeschworen. „Wir haben keine Wechselstimmung in NRW. Entscheidend ist es, seine Leute zu mobilisieren. Wir müssen weit vorne liegen, um grün-rote Experimente zu verhindern“, sagte Ralph Brinkhaus beim CDU-Bezirksparteitag am Donnerstagabend im A2-Forum in Rheda-Wiedenbrück.

Von Andreas Schnadwinkel