Brinkhaus: "OWL alleine kann nicht der Windgenerator für ganz NRW sein"

Ralph Brinkhaus (54) war von September 2018 bis zum Februar 2022 Vorsitzender der Bundestagsfraktion von CDU und CSU – und damit einer der einflussreichsten Politiker der Republik. Seitdem hat der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) und CDU-Bezirksvorsitzende in Ostwestfalen-Lippe zehn Monate zu Themen der Bundespolitik geschwiegen. Jetzt äußert sich Ralph Brinkhaus wieder.

Sie haben nach der Abgabe des Unions-Fraktionsvorsitzes an CDU-Chef Friedrich Merz Mitte Februar mehr als zehn Monate öffentlich nichts gesagt. Was war der Grund für das Schweigegelübde?

Ralph Brinkhaus: Es gehört sich so, dass man seinem Nachfolger erst einmal nicht ins Geschäft hineinredet. Im NRW-Wahlkampf habe ich bei den Veranstaltungen natürlich etwas gesagt – bin auch im Wahlkreis und OWL permanenter Ansprechpartner. Aber auf Berliner Ebene, das ist richtig, habe ich mich mit öffentlichen Aussagen zurückgehalten.