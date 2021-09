Brinkhaus schließt Laschet als seinen Nachfolger aus

Ralph Brinkhaus, wiedergewählter Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, schließt aus, dass CDU-Partei chef Armin Laschet ih n im April 2022 an der Spitze der F raktion ablösen wird.

CDU-Politiker aus dem Kreis Gütersloh will auch nach April 2022 im Amt bleiben

Ralph Brinkhaus - hier noch rechts im Hintergrund - schließt aus, dass Armin Laschet ihn im April 2022 an der Spitze der Unionsfraktion ablöst.

"Armin Laschet wird bestimmt nicht als Fraktionsvorsitzender kandidieren, wenn wir in die Opposition gehen", sagte Brinkhaus am Dienstagabend in einem Interview der „Tagesthemen“. Er betrachte sich deshalb nicht als "Platzhalter" auf diesem Posten.