Buchungssystem geht online

Das hauseigene Terminbuchungssystem der Impfstelle des Kreises Gütersloh geht am Mittwoch, 17. November, um 10 Uhr online. Darüber können sich Impfwillige – insbesondere Bürgerinnen und Bürger ab 70 Jahren – für die erste, zweite oder dritte Coronaschutzimpfung anmelden.

Die Impfstelle im ehemaligen Impfzentrum an der Marienfelder Straße 351 in Gütersloh wird am Mittwoch, 24. November, ihre Türen öffnen. Mit diesem zusätzlichen, stationären Angebot soll die Impfkampagne der Hausärzte unterstützt werden.

In Betrieb sind drei Impfstraßen

Mittwochs, freitags und samstags zwischen 10 und 17 Uhr nimmt das Team der Koordinierenden Covid-Impfeinheit (KoCI) drei Impfstraßen in Betrieb. Wer sich hier seinen Piks abholen will, braucht zwingend einen Termin. Davon wird es pro Tag 350 geben.

Zum Buchungsportal gelangen die Impfwilligen über die Homepage des Kreises unter www.kreis-guetersloh.de. Direkt auf der Startseite finden sie eine Kachel ‚Impftermin buchen‘. Diese einfach anklicken, Wunschtermin auswählen und reservieren. „Uns war es wichtig, den Buchungsprozess möglichst einfach und unkompliziert zu gestalten, sodass auch insbesondere die älteren Mitbürgerinnen und -bürger keine Probleme bei der Anwendung haben“, betont KoCI-Leiterin Sandra Lange. Denn gerade diese Personengruppe soll jetzt primär von dem zusätzlichen Impfangebot profitieren.

„ Damit möchten wir speziell den über 70-Jährigen die Möglichkeit geben, ohne lange Wartezeiten ihren Impfschutz aufzufrischen. “ Landrat Sven-Georg Adenauer

In erster Linie möchte der Kreis Gütersloh in der Impfstelle zunächst Auffrischungsimpfungen für die älteren Jahrgänge anbieten. „Damit möchten wir speziell den über 70-Jährigen die Möglichkeit geben, ohne lange Wartezeiten ihren Impfschutz aufzufrischen“, betont Landrat Sven-Georg Adenauer. Er bittet daher um Verständnis: „Wenn Sie noch jünger und mobil sind, lassen Sie bitten den älteren Mitbürgerinnen und -bürgern den Vortritt in der Impfstelle und nehmen Sie selber bitte das mobile Impfangebot der KoCI wahr.“ Das wird parallel weiterlaufen – und das ohne vorherige Terminreservierung. Alle Stationen finden Interessenten unter www.kreis-guetersloh.de/impfung

Auffrischungsimpfungen mit BioNTech/Pfizer

Das Impf-Team setzt für die Auffrischungsimpfungen ausschließlich den Impfstoff von BioNTech/Pfizer ein. Hinweis: Zwischen der zweiten Impfung und der Auffrischungsimpfung müssen mindestens sechs Monate liegen. Ausnahme: Bei Johnson & Johnson kann bereits nach vier Wochen der Impfschutz aufgefrischt werden. Moderna wird nur auf Wunsch bei Personen über 30 Jahren als Zweitimpfung verimpft. Johnson&Johnson kann zur Erstimpfung eingesetzt werden, allerdings nicht bei Frauen unter 40. Sowohl in der Impfstelle als auch bei den mobilen Stationen müssen die Impflinge ein Ausweisdokument vorlegen. Im Idealfall haben sie auch ihre elektronische Gesundheitskarte und den Impfpass dabei.