Bürger kennen sich am besten in der Stadt aus

Barrierefreier Stadtplan zeigt auf, was man in Schloß Holte-Stukenbrock ohne Hindernisse erreicht

Schloß Holte-Stukenbrock

Menschen, die in der Stadt wohnen und täglich auf den Straßen und in öffentlichen oder privaten Gebäuden unterwegs sind, sind die Experten, auf die es heute und die nächsten Wochen ankommt. Sie sollen helfen, die Stellen in der Stadt zu finden, die für sie ein Hindernis darstellen. Jeder darf sich angesprochen fühlen und ist diesen Dienstag ab 16 Uhr im Ratssaal willkommen, um einen Teilbereich der Stadt auf Barrierefreiheit zu prüfen.

Von Monika Schönfeld