CDU-„Klimadeal“ ist Grünen nicht konsequent genug

Wenn im Land Schwarz und Grün, also CDU und Bündnis 90/Die Grünen, eine Koalition bilden, muss sich das auf kommunaler Ebene noch lange nicht widerspiegeln. Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfs für 2023 wurde das am Dienstag im Rat deutlich. Der Haushalt wird von CDU, SPD, FDP und CSB getragen, nicht aber von den Grünen, die mit sieben Ratsmandaten die zweitgrößte Fraktion nach der CDU (16) ist.

Haushaltsplanentwurf in Schloß Holte-Stukenbrock mit Stimmen der CDU, SPD, CSB und FDP verabschiedet

Lars Pankoke, Fraktionschef der CDU, kritisiert, dass die Grünen nicht zustimmen. „Unterschiedliche Auffassungen in Themenbereichen dürfen nicht dazu führen, dass wir das Große und Ganze aus den Augen verlieren. Auch unsere Verwaltung braucht eine starke Rückendeckung in diesen anspruchsvollen Zeiten. In vielen Kommunen unseres Kreises ist dies gelebtes politisches Miteinander.“