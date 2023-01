CDU und ihre Rolle in der Opposition

Die Senioren-Union lädt zu ihrem sechsten Neujahrsempfang am Sonntag, 22. Januar, ab 11 Uhr in den Saal des Gasthofes Zur Post ein. Als Gastreferent ist der auch für Schloß Holte-Stukenbrock gewählte Bundestagsabgeordnete Christian Haase eingeladen, der zugleich seit Jahren Bundesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU ist.

Neujahrsempfang der Senioren-Union in Schloß Holte-Stukenbrock am 22. Januar

Sein Thema: „Wie sich die CDU in Berlin profiliert.“ Nach der im September 2021 verlorenen Bundestagswahl und dem Verlust der Regierungsmehrheit musste sich die CDU mit ihrer neuen Rolle als Opposition im Bundestag erst abfinden und auch programmatisch erneuern. Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat das bisherige Bündnis abgelöst.

In seinem Vortrag wird Christian Haase auf die neue Rolle der CDU eingehen und die damit verbundene politische Strategie erläutern. Der Weg zurück in die Regierungsverantwortung werde schwierig. Der Markenkern der CDU mit den damit verbundenen Werten und Themen müsse wieder ein stärkeres Gewicht erhalten, so die Forderung der Basis. Dafür ist eine Programm- und Grundsatzkommission gebildet worden unter Vorsitz von Carsten Linnemann, den bisherigen Bundestagsabgeordneten für Schloß Holte-Stukenbrock. Die Verabschiedung erfolgte im Herbst 2022 auf dem Parteitag in Hannover.

Die Senioren-Union lädt alle Interessierten zum Neujahrsempfang in den Gasthof Zur Post ein. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung bei Klaus-Jürgen Streck unter Telefon 05207/2276 erwünscht.