Chiara (14) ist wieder zuhause

Am Montagmorgen hatte das Mädchen gegen 7.30 Uhr sein Wohnhaus verlassen, kam jedoch in der Schule nie an. Es wurde vermutet, dass Chiara zu einer Kontaktadresse im Bundesland Hessen gefahren sei. Weitere Anlaufstellen waren nicht bekannt.

Die Polizei leitete eine Öffentlichkeitsfahndung ein. Inzwischen ist die Schülerin allerdings wieder zuhause. Weitere Details zu Ihrem Verbleib sind laut Polizei nicht bekannt.