Comedy im Bett kommt gut an

Das Format „Comedy im Bett“ erfreut sich wachsender Beliebtheit. „Der Fels in der Brandung“ heißt das Programm, mit dem sich Entertainerin Dagmar Schönleber im Bettenhaus Lüke präsentierte.

Heinz Lüke und seine Tochter Isabel hatten zum fünften Mal zu dem Comedy-Abend eingeladen. In den Verkaufsräumen an der Bahnhofstraße ist die Stimmung fröhlich und ausgelassen. Sektgläser klirren, das Licht wird gedämmt, als Isabel Lüke das Publikum begrüßt. Rund 80 Gäste haben es sich dort auf Stühlen und vor allem in Betten gemütlich gemacht. Lässig und elegant gekleidet – mit schwarzer Hose und Glitzeroberteil - betritt die Sprachkünstlerin die Bühne.