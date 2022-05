Stadtfest Haller Willem: Das Programm auf einen Blick

Programm am Mittwoch

Haller Willem Bühne

16 Uhr: Eröffnung mit Pflanzaktion einer Linde und Liedern der Kita Stockkämpen.

18 Uhr: Auftritt von Broken Bread. Die achtköpfige Steinhagener Band hat sich seit 15 Jahren dem Irish Folk verschrieben. Im Repertoire sind sowohl klassische irische Volkslieder wie auch aktuelle Songs, Riffs und A-Capella-Stücke

20 Uhr: Auftritt der Paderborner Cover Band Goodbeats. Sie prägen jeden gecoverten Song mit ihrem ganz eigenen Stil: So wird manchmal ein aktueller Chart-Song im Rock ’n‘ Roll der 60er Jahre gespielt und ein anderes Mal ein für Synthesizer komponierter Titel auf der Gitarre umgesetzt.

Rathaus-Bühne

16.30 Uhr: Auftritt der Band Nexus mit Songs aus dem Rock, Pop und Swing.

18 Uhr: ClownsComedyComplott lädt ein in die schräge Welt des Humors.

20.45 Uhr: Auftritt der Indiefolk-Band Von Weiden. Die Combo um Frontfrau Greta Schwekendiek und Mastermind Henning Kreft hat in den letzten 10 Jahren nicht nur in der Heimat alteingesessene Ostwestfalen reihenweise zum Jubeln und Tanzen gebracht, sondern ist nach drei Alben auch auf überregionalen Bühnen etabliert.

Programm am Donnerstag

Haller Willem Bühne

11.30 Uhr: Auftritt Megaforte. Blasmusik mal anders. Die Band musiziert seit zwei Jahrzehnten und spielt Hits der vergangenen 50 Jahre - von „Dream a little Dream“ über „Zombie“ bis hin zu „Time of your life“

12 Uhr: Rock bis Pop mit Band in the Box. Eine neue Band mit viel Spielwitz, der man die gute Laune anmerkt und die das Publikum begeistern kann.

13.30 Uhr: Modenschau des Berufskollegs Halle.

14.30 Uhr: Jazz und Modern Dance mit SC Halle.

15.30 Uhr: Wiederholung Modenschau.

16.30 Uhr: Volkstanzkreis Halle.

17.30 Uhr: Die vierköpfige Haller Band Beatlejuice präsentiert Beatles-Songs. Für die nötige Authentizität sorgt als der Engländer Martyn Smith mit seinem Lead-Gesang. Unterstützt wird er durch Markus Clermont an der Lead-Gitarre, Eckhard Schäffer an den Drums und Lars Weigle am Bass.

20 Uhr: Wenn Soul Inside. gemeinsam Musik machen, wird es voll auf der Bühne. Zwölf Leute braucht es dann schon, um den funky Neopopfunk-Soul zu spielen.

Die Band Krawallo spielt Familien Rock'n'Roll. Foto: Ilka Vent

Rathausbühne

11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst.

12 Uhr: Verleihung Heimatpreis.

15 Uhr: Musik- und Tanzprogramm mit Kindern der Kita Künsebeck sowie der OGS und Grundschule Lindenschule.

16 Uhr: Familien Rock‘n‘Roll mit der Band KraWallo.

17.30 Uhr: Auftritt des Kabarett- und Comedyduos Weibsbilder.

20.30 Uhr: Auftritt der „i.o. band“. Sie verbindet altüberlieferte und zeitgenössische anatolische Volksmusik mit „modernen“ Klängen von Pop, Rock und Elektro. Noch mehr Comedy Außerdem mischen sich die Clowns von Picobello und das Straßenkünstler-Duo Agil unters Volk und sorgen für gute Laune.