Coole Erfahrungen in Supermarkt und Tischlerei

Gesammelte Berufserfahrungen weitergeben und den jüngeren Schülern eine Orientierung bieten: Am Freitagmorgen hat im Foyer der Realschule Steinhagen bereits zum neunten Mal die „Praktikumsmesse“ stattgefunden, bei der die vier neunten Klassen die Ergebnisse ihrer Betriebspraktika präsentierten und dabei deutlich machten, wie vielseitig die heutige Berufswelt ist.

Gefragtes Handwerk: Neuntklässler Ian Preuß hat während seines Praktikums in der Amshausener Tischlerei „Fineline“ ein Ringwurfspiel aus Holz gebaut.

„Wir haben heute etwa 30 Stände aufgebaut, an denen Berufe vom Steuerfachangestellten bis zum Bestatter vorstellt werden. So können sich die Schülerinnen und Schüler im Präsentieren üben und die Fünft- bis Achtklässler können sich über Berufs- und Praktikumsmöglichkeiten informieren“, erklärt Ahmet Özer, der am Freitag als Ansprechpartner für die Besucher der Messe (Schüler, Eltern und Betreuer aus den Praktikumsbetrieben) fungiert. Kompetent und gewitzt führt er über die Messe, die zum Großteil Ausbildungsberufe präsentiert.