Corona verändert die Trauer

Schloß Holte-Stukenbrock

Dass der Tod zum Leben gehört, weiß keiner so gut wie Dieter Röchter. Der 53-Jährige ist Bestatter in dritter Generation in Schloß Holte-Stukenbrock. Mehr als 20 Covidverstorbene haben er und seine vier Mitarbeiter seit Ausbruch der Pandemie beerdigt – insgesamt sind in der Stadt bisher 41 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben (Stand: Freitag, 9. September). Ein trauriger dritter Platz im gesamten Kreis Gütersloh, der aktuell 512 Tote zählt.

Von Erol Kamisli