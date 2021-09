Da fehlen einem fast die Worte

Wenn sich alle Grundschulkinder aus Werther und Langenheide und dazu sämtliche Lehrerinnen auf dem Pausenhof an der Mühlenstraße versammeln, dann muss das einen besonderen Anlass haben. In der Tat war es ein eher trauriger: Schweren Herzens hat die Schule ihren langjährigen Leiter Jens Gadow verabschiedet.

Der durfte Montagmorgen auf einem "Thron" auf dem Schulhof Platz nehmen. "So tolle Kinder wie hier wirst du nicht wieder bekommen", meinten einige Viertklässler, die ein kleines Bühnenprogramm vorbereitet hatten.

"Selbst eingebrockt", fügte Bürgermeister Veith Lemmen mit einem Augenzwinkern hinzu und wünschte Gadow mit herzlichen Worten viel Erfolg an seiner neuen Wirkungsstätte. Zum Schuljahresbeginn hatte der 51-Jährige, selbst Förderschullehrer, kurzfristig die Leitung der Pestalozzi-Förderschule in Bünde übernommen.



An der Grundschule Werther-Langenheide hält jetzt Katja Kleinemas die Fäden zusammen - zunächst kommissarisch, wie sie das auch in der Übergangszeit zwischen Udo Lange (2014 pensioniert) und Jens Gadow (2016 eingeführt) getan hatte. Lemmen brachte aber seine Hoffnung zum Ausdruck, dass daraus "möglichst schnell eine Dauerlösung" wird.

Digitalisierung, Umbau, Inklusion: Gadow habe die Schule in den vergangenen sechs Jahren nach vorn gebracht und hinterlasse große und gute Fußspuren. Dass es nicht leicht sei, ihn gehen zu lassen, unterstrichen auch die Elternvertreter, die ihm ein großes, schokoladiges Dankeschön überreichten.



In kleinerer Runde hatte sich zuvor bereits das Kollegium verabschiedet. Gadows bisherige Stellvertreterin Kleinemas ließ es sich jedoch nicht nehmen, dem scheidenden Schulleiter für den Neuanfang eine kleine Schultüte zu packen - mit Brillenputztuch, falls mal der Durchblick fehlt, und Brause, wenn mal etwas nicht so prickelnd ist. Als "Nummer gegen Kummer" legte sie noch schnell die Durchwahl der Wertheraner Schule bei.

Die Buchstabensuppe ("Falls mal die Worte fehlen") hätte Gadow Montag fast sofort gebraucht. "Ich bin sprachlos angesichts dieser netten Verabschiedung", sagte er. "Ihr habt es mir wirklich leicht gemacht, hier Schulleiter zu sein", wandte er sich an die Kinder, weitete dieses Lob aber auch auf das Kollegium, die Eltern und die Stadtverwaltung aus. Klar, dass es dafür Applaus gab.

Am meisten aber wurde von den Schülern und Schülerinnen geklatscht, als Jens Gadow ankündigte, dass er ein noch ausstehendes Versprechen einlösen werde. "So oft bin ich durch die Klassen gegangen und habe Lollitests eingesammelt. Ihr habt gefragt, wann ich denn selbst mal was mitbringe", blickte er zurück. Nun sei es soweit: Für jeden gab es zwar keinen Lolli, aber einen Schokokuss, bevor die ganze Schar auf dem Pausenhof zum Abschied den Schultanz aufführte, den Gadow bei seiner Ankunft selbst eingeführt hatte.