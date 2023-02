In zehn Jahren haben Sabine Fürst-Wiebusch und Manfred Brock in Schloß Holte-Stukenbrock viel bewegt und erreicht

Schloß Holte-Stukenbrock

Beinahe zehn Jahre haben sich Sabine Fürst-Wiebusch und Manfred Brock im Vorstand des Förderverein in vielen Bereichen am Gymnasiums eingesetzt. „Gemeinsam haben Sie den Verein seit 2014 geleitet. Besonders schön finde ich, dass Sie die Schule nicht nur mit Geld unterstützt, sondern auch immer viel Zeit investiert haben, um die für uns so wichtigen Traditionen zu pflegen.“

Von Uschi Mickley