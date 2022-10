Das älteste Haus Stukenbrocks erzählt seine Geschichte

Schloß Holte-Stukenbrock

„Wenn dieses Haus erzählen könnte, dann säßen wir Weihnachten noch hier.“ Das sagte Maria Tölle, die gemeinsam mit Henrik Fockel an den historischen Ort geladen hatte – in das älteste Haus Stukenbrocks an der Hauptstraße 20.

Von Monika Schönfeld