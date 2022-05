„Ein grandioser Auftakt, nach zwei Jahren ohne Wild Side habt ihr das Feiern nicht verlernt“, schreibt die Vorsitzende Martina Frehsmann-Pryce in den digitalen Medien. Rund 1.000 Gäste versammelten sich in und um das Festzelt, das wieder in unmittelbarer Nähe des Schützenhauses aufgebaut war. Das DJ-Team Taboriso heizt die Stimmung an, junge und nicht mehr ganz so junge Menschen scheinen ausgelassen all das nachholen zu wollen, worauf sie in den vergangenen zwei Jahren verzichten mussten. „Ich bin ganz überrascht, wie viele Bekannte ich hier treffe“, sagt Bürgermeister Dirk Speckmann und stellt fest, dass sich die Lautstärke in so erträglichen Grenzen hält, dass sogar Gespräche im Festzelt möglich sind, ohne sich gegenseitig anschreien zu müssen. Bekanntlich hatten juristische Auseinandersetzungen mit einigen Nachbarn dazu geführt, dass in den Jahren 2017 bis 2019 das Festgelände an den Stadtrand verlegt wurde. Aus logistischen Gründen wollten die Schützen aber lieber wieder an ihrem Schützenhaus feiern. Das Bogenschießgelände wurde integriert, der Eingang zum Festzelt auf die der Wohnsiedlung abgewandte Seite verlegt. Das hat zur Folge, dass auf freiem Feld die wummernden Bässe deutlich vernehmbarer sind als im angrenzenden Wohnbereich. Nach Angaben von Yannik Grube sorgen zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes und zwei Polizeibeamte dafür, dass alles im vorgesehenen Rahmen bleibt. Gemeinsam mit acht Beschäftigten eines Sicherheitsdienstes garantieren sie den reibungslosen Ablauf des Festes.

