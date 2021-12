"Das ist der unausgesprochene Lockdown"

Nur noch an diesem Samstag ist der Weihnachtsmarkt in Melle geöffnet. Er wird vorzeitig abgebaut.

Sie betreibt mit ihrer Familie die auch bei Grenzgängern beliebte Gaststätte „Zum Auerhahn“ in Melle-Küingdorf. All die Familienfeiern, Jahreshauptversammlungen und Grünkohlessen, die den Kalender in den Wintermonaten wieder ganz gut gefüllt hatten, sind weitgehend abgesagt. „Das Saalgeschäft ist schon komplett weggebrochen, und nun klingelt das Telefon pausenlos, weil auch die normalen Tischreservierungen reihenweise zurückgenommen werden“, schildert Ulrike Voß die Situation, die sie und ihre Kollegen in eine ungewisse Zukunft blicken lassen.