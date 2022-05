„Das ist ethisch so nicht in Ordnung“

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich bei einem Hoffest vor mehr als 250 Gästen unter anderem zu aktuellen Problemen in der Landwirtschaft geäußert. Angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges für die Welternährung hat er weitere geplante Stilllegungen landwirtschaftlicher Flächen als "ethisch so nicht in Ordnung" bezeichnet.

Liegt es am guten Wetter, dem Mut machenden CDU-Ergebnis der Schleswig-Holstein-Wahl am Sonntag oder einfach an Lust auf Politik bei den Christdemokraten? Die Veranstaltung mit Ministerpräsident Hendrik Wüst am Montagabend auf dem Hof Schlienkamp in Hörste ist jedenfalls viel besser besucht, als es die Organisatoren erwartet haben. 150 Gäste aus dem Altkreis und auch dem benachbarten Bielefeld haben sich angemeldet. Tatsächlich sind dann 250 bis 300 Gäste auf dem Hof von Jörn und Beatrice Schlienkamp an der Tiegstraße eingetroffen, wo man es sichtlich genießt bei kühlen Getränken, Kartoffelpuffern und Bratwürstchen politisch zu diskutieren oder einfach wieder Gemeinschaft zu erleben.

Ministerpräsident Hendrik Wüst kommt aus Herford angereist und wird von Bürgermeister Tappe darüber informiert, dass die Würstchen in Hörste sich als sehr ordentlich herausgestellt hätten. Wüst, der sich als Kind oft in der Fleischerei der Mutter aufgehalten hat und Wurstqualität beurteilen kann, weiß die Information zu schätzen und lässt es sich später schmecken

CDU-Wahlkreiskandidatin Dr. Mechthild Frentrup (links) bedankt sich bei Ministerpräsident Hendrik Wüst (Mitte) für den Besuch und die Ansprache. Rechts strahlt CDU-Kreisvorsitzender Raphael Tigges über den sehr guten Zuspruch der Veranstaltung auf dem Hof in Halle-Hörste. Foto: Stefan Küppers

In seiner Ansprache jedoch ist politisch eher schwere Kost das Thema von Hendrik Wüst. Er geht auf den Krieg in der Ukraine ein und die Sorgen, die viele Menschen sich machen. Und der Ministerpräsident stellt den großen Einsatz Tausender Helfer für die Versorgung der Frauen und Kinder aus der Ukraine heraus. „NRW zeigt sich hier von der besten Seite und stellt der Unmenschlichkeit des Krieges große Mitmenschlichkeit entgegen“, sagt Wüst. Freiheit, Frieden und Demokratie seien nicht selbstverständlich. „Wir müssen bereit sein, diese Werte nach innen und außen zu verteidigen“, fügt er hinzu.

Nach einem Exkurs in die Energiepolitik („Bei den erneuerbaren Energien sind wir in NRW schon gut dabei, aber es muss noch mehr passieren, weshalb wir zusätzlich auf zehn Prozent der gerodeten Waldflächen auch Windräder zulassen wollen.“) kommt der Ministerpräsident langsam auf das heutige Schwerpunktthema Landwirtschaft zu sprechen. Er befürwortet dabei auch Solar-Freianlagen auf landwirtschaftlichen Flächen. Doch das könne man nur, wenn man gemeinsam mit den Menschen und den Kommunen versuche, die Klimaziele zu erreichen, plädiert Wüst für partnerschaftlichen Umgang.

RTL-Reporterlegende Ulrich Klose, der aus dem Altkreis Halle stammt, interviewt Ministerpräsident Hendrik Wüst (links) am Rande der CDU-Veranstaltung auf dem Hof in Hörste für einen Beitrag für die Sender RTL und NTV. Foto: Küppers

Und Wüst fordert Flexibilität und Pragmatismus im großen Bundesland NRW mit starker und energieintensiver Industrie. Pragmatisch wäre es für den CDU-Politiker, wenn die für Abschaltung vorgesehenen sechs Kraftwerke in der anstehenden Transformation zunächst für einige Zeit in Reserve gingen. Und um die Menschen wirksam von den Inflationskosten zu entlasten, wirbt Wüst für die Vorschläge von CDU und FDP Absenkungen bei der Mehrwertsteuer, der Stromsteuer, der Energiesteuer sowie eine Heraufsetzung der Pendlerpauschale und dem Wohngeld anzustreben. „Wir müssen die Spaltung in der Gesellschaft vermeiden“, sagt er.

Dichter Andrang von geschätzt 250 Besuchern auf dem Hof von Jörn und Beatrice Schlienkamp Foto: Küppers

Die ausgerufene „Zeitenwende“ möchte Wüst auch für aktuelle Probleme in der Landwirtschaft angewendet sehen. Und das bedeute, dass jetzt nicht noch weitere 50.000 Hektar zusätzlich stillgelegt werden dürften. Wenn durch den Krieg in der Ukraine dort große Teile der landwirtschaftlichen Produktion für die Welternährung ausfielen, seien weitere Flächenstilllegungen hier „ethisch so nicht in Ordnung“. Die CDU bekenne sich klar zur Landwirtschaft, betonte der Ministerpräsident. Und wenn die Bundesregierung sich derzeit für ein Osterpaket zur Planungsbeschleunigung stark mache, dann plädiere er für ein „Pfingstpaket“ insbesondere zur bürokratischen Entlastung der Landwirtschaft. „Ein Stück mehr Vertrauen und Wertschätzung wären wichtig“, betonte Hendrik Wüst, der auch die Themen Schulpolitik und Innere Sicherheit streifte.

Landtagswahl-Kandidatin Mechthild Frentrup (links) diskutiert mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (Mitte) sowie rechts Gastgeber und Landwirt Jörn Schlienkamp Foto: Küppers

Gemeinsam mit CDU-Wahlkreiskandidatin und Agrarwissenschaftlerin Dr. Mechthild Frentrup und Gastgeber Jörn Schlienkamp ließ sich Wüst bei einem Hofrundgang über aktuelle Probleme und Hintergründe informieren. Bis in den späteren Abend wurde dann noch von den Gästen diskutiert und geklönt.