Das Leben in der Pandemie

Vieles ist schon fast in Vergessenheit geraten, doch mit unserem Jahresrückblick auf die ersten sechs Monate des vergangenen Jahres, sollen einige Ereignisse nochmals in Erinnerung gerufen werden.

Dr. Günther Lepper bietet in der Corona-Impfstelle auch Impfungen für Kinder an. Im Februar begrüßt er die 17-jährige Schülerin Pauline Burdach, der er seine zehntausendste Impfung in der Impfstelle im Hotel Westhoff verabreicht.