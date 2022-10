Das Team für den Kreislauf des Lebens

Die Haushaltsauflöser vom Secondhand-Kaufhaus in der Ex-Gaststätte Buschkrug

Schloß Holte-Stukenbrock

Ein alter Kinderwagen mit Stoffüberzug und schlafender Plastikpuppe. Leuchter, Kleiderschränke, feines Porzellan, Teppiche sowie Bilderrahmen in allen Größen und Formen samt bunter Landschaften und schwarz-weiß Fotos. Inmitten der ganzen Sachen Marita Hünemeier und ihr Team von Secondhand-Kaufhaus von "Pro Arbeit" in der ehemaligen Gaststätte Buschkrug – sie sind „Haushaltsauflöser“. Das Team räumt häufig ein ganzes Leben auf – dabei bekommen sie tiefe Einblicke ins Leben der Menschen, die in den leer zu räumenden Zimmern gelebt haben.

Von Erol Kamisli