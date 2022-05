Den Wald mit allen Sinnen erleben

Ein neues Schild weist auf den Erlebnislehrpfad in Ascheloh hin – das Projekt ist ein gutes Beispiel, Langzeitarbeitslose zu unterstützen

Werther/Halle

Auf knapp drei Kilometern kann man in Ascheloh, an Werthers Stadtgrenze, den Wald noch besser kennenlernen, erschnuppern, anfassen. An 22 Stationen können große und kleine Waldforscher viel entdecken und ausprobieren.

Von Sandra Homann