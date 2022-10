Schloß Holte-Stukenbrock: Der Bauernmarkt ist Kult

Das Herz von seiner Freundin Diana Klimow hat Mario Hannig schon länger erobert. Auf dem Bauernmarkt schenkte er seinem Herzblatt am Samstag einen großen Liebesbeweis in Herzform. Bauernmarkt geht eben auch romantisch

"Nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir uns alle sehr gefreut, den Bauernmarkt mit seinem Bauernzelt und den vielen Marktständen endlich wieder aufbauen zu können. Besonders dankbar sind wir allen, die schon seit Tagen tatkräftig vorbereitet haben und dort auch während des Pollhansfestes und beim Aufräumen danach, ehrenamtlich tätig sind. Ihr seid die Besten und ohne Euch würde das nicht funktionieren“, lobte Robert Witte, Vorstand Landwirtschaftlicher Ortsverband.

Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Manuela Fortmeier Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto: Der Bauernmarkt auf Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock ist Kult. Hier können die vielen Besucher heimische Gaumenfreuden genießen und altes Handwerk bestaunen. Ein Rundgang, der sich lohnt und schmeckt. Foto:

Bereits in den vergangenen Tagen hat der Aufbau der zahlreichen Fahrgeschäfte, Partyzelte, der Wirtschaftsschau und Markstände, die einen bunten Strauß an Angeboten mitgebracht haben, die Vorfreude auf das Traditionsfest geschürt. Und weil Polle „Kult und Heimat ist“ zieht es in diesen Tagen auch die ehemaligen Schloss Holter „selbstverständlich“ in die Heimat, zu ihrem „Polle“, das seinen Ursprung in einem Kirchweihfest hat.

Pollans ist auch Wiedersehensfreude

Dabei vereint Pollhans nicht nur Brauchtum, sondern auch Wiedersehensfreude, Spaß, Geselligkeit, Kirmesrummel, Party für die Nachtschwärmer, das Feuerwerk zum Pollhansende, aber eben auch den weit über die Grenzen der Stadt beliebten Bauernmarkt, den traditionell der Landwirtschaftliche Ortsverband mit seinen Mitgliedern und vielen ehrenamtlichen Helfern betreibt.

Bummlefraktion schlendert über Pollhans

So durften sich am Wochenende die Besucher entlang der gesamten Dechant-Brill-Straße wieder von kulinarischen Köstlichkeiten und Leckereien verführen lassen, Kunsthandwerk bestaunen, aber auch Hochprozentiges genießen. Dabei reichte das Angebot von üppigen Gemüsekörben über nordischen Flammlachs, bis zu Cornelius Terhorsts Honigprodukten, Gewürzen und vielen außergewöhnlichen Angeboten. „Ich liebe den Bauernmarkt. Früher habe ich in den Partyzelten die Nacht zum Tag gemacht. Heute genieße ich die vielen Köstlichkeiten auf dem Bauernmarkt und ohne einen Eierpunsch gehe ich nie nach Hause. Besonders schön finde ich es, dass die Marktbeschicker weitestgehend aus der Region kommen“, sagt Monika Schmidt. „Wir gehören jetzt zur Bummelfraktion, die es liebt, gemütlich über den Bauernmarkt zu schlendern, um hier und da zu stöbern und zu probieren, bevor wir am Sonntag und Montag über den Rummel ziehen“, schleppen Stefanie Urban und Sascha Hofmeier eine ganze Tüte voll bepackt mit frischem Gemüse heim.

Besuch des Baumarkt mit Blick ins Bauernzelt

Gisela Hochmuth hatte sich für den Bummel über den Bauernmarkt mit ihrer Schwester verabredet, um Gewürze zu kaufen. „Wir werden uns aber auch noch ein paar Leckereien gönnen. Das gehört doch dazu“. Für viele Besucher gehörte auf dem Bauernmarkt auch ein Besuch im Bauernzelt dazu. Schon am Wochenende, aber auch noch am heutigen Montag verwöhnen die Frauen die Festbesucher hier mit Kuchen, Kaffee, Schnitzeln und Minihaxen. Neben kulinarischen Gaumenfreuden wurden die Gäste hier auch musikalisch verwöhnt. Am Samstagnachmittag durch den Alleinunterhalter „Gerd“ und am Samstagabend von einem DJ, mit dem die echten „Pollhänser“ bis zum frühen Morgen zu heißen Beats echte Partyfreuden erleben durften.

Ende mit großem Feuerwerk

Am gestrigen Sonntag spielten die Jagdhornbläser auf und heute lädt die Pollhansband zum Feiern ins Bauernzelt ein, bevor um 21 Uhr das große Feuerwerk offiziell mit einem leuchtenden Himmelsspektakel mitteilt: „Pollhans 2022 ist leider schon vorbei“.